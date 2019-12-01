Honrar a Morelos es trabajar por transformar Morelia: JC Barragán

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán recordó este día el legado del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, al cumplirse el 260 aniversario de su natalicio, destacando la importancia de honrar su memoria con acciones que mejoren la vida de las y los morelianos.

“El mejor homenaje que podemos rendir a Morelos es trabajar todos los días por una Morelia más justa, solidaria y con igualdad de oportunidades para todas y todos, tal como lo soñó el hijo predilecto de nuestra ciudad”, expresó Barragán.

El legislador morenista señaló que Morelos fue un hombre que luchó contra la desigualdad y defendió los derechos del pueblo, principios que siguen vigentes y que guían la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, Barragán subrayó, “Morelos es orgullo de nuestra tierra. Su ejemplo de vida y su lucha por la justicia nos recuerdan que no basta con recordarlo en discursos o monumentos, debemos seguir su legado con hechos que transformen la vida de nuestra gente.”