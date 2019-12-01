¡Histórico! Bedolla ha invertido 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda

¡Histórico! Bedolla ha invertido 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 19:50:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. - A cuatro años de que se instauró la transformación de Michoacán, bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno del Estado ha invertido, en un hecho sin precedentes, 7 mil millones de pesos en el mejoramiento de la movilidad y el desarrollo urbano de la entidad.
 
Así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al hacer uso de la palabra en el Cuarto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, quien, sostuvo la funcionaria municipal, está revolucionando la manera en que se mueve el pueblo de Michoacán.
 
“Durante décadas, la movilidad urbana en Michoacán padeció un profundo rezago, derivado de omisiones gubernamentales y actos de corrupción gestados por gobernantes ajenos a los intereses y necesidades del pueblo. Pero eso se acabó”, sentenció la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, donde el Gobierno del Estado depositó una inversión de más de 5 mil 200 millones de pesos.
 
Agregó que, “esta lógica gubernamental permitió construir además bajo puentes, que se convirtieron en espacios públicos, skateparks, parques lineales, cruces seguros y vialidades modernas, que hacen que Michoacán se mueva con dignidad”.

Hoy, a diferencia de otros sexenios, destacó Gladyz Butanda, la movilidad no sólo se impulsa y reconoce en términos presupuestales, sino también en la Constitución, refiriéndose a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, impulsada por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
 
“La movilidad será uno de los legados de este gobierno, no sólo por construir ciudades más seguras, sustentables y dignas, sino por la valentía, por la determinación, y por la visión de transformar”, finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya
Tiroteo en iglesia de EE.UU. deja dos personas sin vida y ocho heridas
Irrupción violenta en El Ahijadero deja dos muertos en la sierra de Coahuayana, Michoacán
Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
IEM realiza consulta en San Miguel del Monte para definir el método de votación de la consulta por el autogobierno
Por ola de violencia suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, este lunes
Cuatro años, cuatro legados; Bedolla presenta informe de gobierno en Morelia
Coahuayana: Alcalde Suspende Clases y Solicita Refuerzo de Seguridad ante Violencia
Comentarios