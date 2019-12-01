¡Histórico! Bedolla ha invertido 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. - A cuatro años de que se instauró la transformación de Michoacán, bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno del Estado ha invertido, en un hecho sin precedentes, 7 mil millones de pesos en el mejoramiento de la movilidad y el desarrollo urbano de la entidad.



Así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al hacer uso de la palabra en el Cuarto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, quien, sostuvo la funcionaria municipal, está revolucionando la manera en que se mueve el pueblo de Michoacán.



“Durante décadas, la movilidad urbana en Michoacán padeció un profundo rezago, derivado de omisiones gubernamentales y actos de corrupción gestados por gobernantes ajenos a los intereses y necesidades del pueblo. Pero eso se acabó”, sentenció la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, donde el Gobierno del Estado depositó una inversión de más de 5 mil 200 millones de pesos.



Agregó que, “esta lógica gubernamental permitió construir además bajo puentes, que se convirtieron en espacios públicos, skateparks, parques lineales, cruces seguros y vialidades modernas, que hacen que Michoacán se mueva con dignidad”.

Hoy, a diferencia de otros sexenios, destacó Gladyz Butanda, la movilidad no sólo se impulsa y reconoce en términos presupuestales, sino también en la Constitución, refiriéndose a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, impulsada por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



“La movilidad será uno de los legados de este gobierno, no sólo por construir ciudades más seguras, sustentables y dignas, sino por la valentía, por la determinación, y por la visión de transformar”, finalizó.