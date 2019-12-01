Hijos de AMLO renuncian a amparos y ponen presión al Poder Judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 19:11:10
México, a 17 de septiembre del 2025. - Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como "Andy", dijo que el trámite de amparos es parte de una campaña de desprestigio que intenta vincularlo a él y a su familia con el caso de ''huachicol fiscal''.

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó que él o su hermano Gonzalo hayan tramitado demandas de amparo para evitar detenciones.

En un pronunciamiento, López Beltrán explicó que no conoce a las personas que tramitaron los amparos y que sospecha que fueron sus adversarios políticos los que los promovieron.

''Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un solo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados'', dijo López Beltrán.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que en el caso de huachicol y la Marina, se intente involucrar a los hijos del presidente y al propio exmandatario.

"Ahora, han dicho mucho de 'que si el Presidente López Obrador', 'que si sus hijos'; bueno, hasta a sus hijos ahora otra vez los quieren meter. Esto sucedió en marzo. ¿De qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso", afirmó.

