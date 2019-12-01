Hay varias afectaciones por el desbordamiento de río en Pinal de Amoles, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 16:22:25

Pinal de Amoles, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- Debido a las lluvias intensas registradas durante las últimas horas en el municipio de Pinal de Amoles, se registró el desbordamiento del río en Escanelilla, Ahuacatlán de Guadalupe y El Chuveje, generando diversas afectaciones, reconoció Guadalupe Ramírez Plaza.

Detalló que en El Chuveje se reportaron daños considerables en una vivienda, sin embargo, todas las personas que la habitaban fueron evacuadas de manera segura. En total, cinco integrantes de la familia, entre ellos tres menores, fueron puestos a salvo con el apoyo de personal de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.

“En Escanelilla, el cauce del río se desbordó sobre una de las calles principales, sin que se registrarán afectaciones mayores. Se verificaron las instalaciones del preescolar y la escuela primaria Nicolás Bravo, las cuales se encuentran sin daños estructurales”.

En Ahuacatlán de Guadalupe, detalló, el río también se desbordó, provocando afectaciones a varios vehículos en la zona de la planta tratadora de agua.

“El Gobierno Municipal de Pinal de Amoles, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil, en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Gobierno y demás dependencias del Gobierno del Estado de Querétaro, mantiene recorridos y labores permanentes para atender las contingencias y salvaguardar la integridad de las familias pinalenses”.

Reconoció que tras varias horas de trabajo coordinado tanto con la Secretaría de Gobierno y las coordinaciones de Protección Civil y la de Infraestructura de Gobierno del Estado se logró abrir el paso a los vehículos en ambos sentidos a la altura del kilómetro 157 de la Carretera Federal 120. En el lugar se encuentra.

Las brigadas municipales y estatales continúan con los trabajos de limpieza y remoción de escombros, verificando que la vía se mantenga transitable y en condiciones seguras para los conductores.

“Exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones, conducir con precaución y respetar los señalamientos e indicaciones del personal que permanece en la zona, ya que aún existen puntos con humedad y material suelto”.