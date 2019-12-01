Hay que actualizar ley para proteger a ciclistas de Querétaro: Braulio Guerra 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de octubre de 2025.- El presidente del Poder Judicial de Querétaro, Braulio Mario Guerra Urbiola, reconoció que es necesario actualizar los reglamentos de tránsito y normas de movilidad debido al creciente uso de la bicicleta en el entidad, aunque también se tiene que generar conciencia, cultura y educación vial entre automovilistas y ciclistas.

Reconoció que en la capital queretana la infraestructura ciclista ha mejorado en los últimos años, aunque admitió que todavía existen muchos retos en materia de movilidad segura.

“La cultura del ciclismo en general en Querétaro ha crecido, tenemos más gente que visualizamos en las calles andando en su bicicleta, entonces, pues también nuestros reglamentos de tránsito, nuestras reglas en general, pues tienen que ir perfeccionándose respecto del derecho y el conocimiento que tienen los ciclistas”, dijo.

Explicó que la necesidad de avanzar en una legislación específica que establezca derechos y obligaciones para ciclistas, similar a la que existe en otros países, ya que en México la normativa se centra en aspectos básicos como la distancia que los automovilistas deben guardar respecto a los ciclistas o la visibilidad en la parte trasera, pero aún carece de un marco integral que proteja y regule de manera efectiva la convivencia vial.

“Hay muchos países como Estados Unidos que existen reglas, leyes específicas de derechos a los ciclistas, pero ojo, derechos y obligaciones a los ciclistas”.

Mencionó que estas acciones y trabajos se deben actualizar, esto después de ser cuestionado sobre el fallecimiento de un ciclista la semana pasada en un vialidad de la capital queretana, aunque precisó que este caso no ha sido judicializado.

“No son los números este que existen en otras carpetas judiciales, pero desde luego pues sí hemos sido testigos a través de medios de comunicación que existen en ocasiones pues este tipo de lamentables acontecimientos a ciclistas particularmente”, indicó.