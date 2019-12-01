Haremos de Morelia la ciudad de las oportunidades para todas y para todos: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:10:27

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - En el marco de su primer informe legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez dio a conocer que para este nuevo año de trabajo en el Congreso del Estado continuará exigiendo mejores servicios públicos, seguridad, empleo y bienestar para las y los morelianos, así como para todo Michoacán.

“Estoy convencido de que mejores servicios públicos se traducen en más seguridad, que mejor calidad de agua significa más salud para las familias, y que un empleo digno se traduce en felicidad. Ese es el camino que debemos seguir”, subrayó Barragán.

El legislador destacó que el compromiso de su agenda legislativa seguirá siendo con la gente, trabajando de la mano con las comunidades para que las demandas más sentidas de la población encuentren respuesta en leyes, programas y acciones concretas.

“Desde el Congreso del Estado, pero sobre todo desde el territorio, vamos a seguir impulsando soluciones reales. Porque nuestra tarea no es solo legislar, sino transformar la vida de las y los michoacanos”, añadió.

Finalmente, Barragán reafirmó que su labor se suma al gran esfuerzo nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que inició con el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador.

“Seguiremos construyendo la Cuarta Transformación en Michoacán, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a consolidar un futuro de seguridad, bienestar y justicia social para nuestras familias”.