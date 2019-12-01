Haremos de Morelia la ciudad de las oportunidades para todas y para todos: JC Barragán

Haremos de Morelia la ciudad de las oportunidades para todas y para todos: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:10:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - En el marco de su primer informe legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez dio a conocer que para este nuevo año de trabajo en el Congreso del Estado continuará exigiendo mejores servicios públicos, seguridad, empleo y bienestar para las y los morelianos, así como para todo Michoacán.

“Estoy convencido de que mejores servicios públicos se traducen en más seguridad, que mejor calidad de agua significa más salud para las familias, y que un empleo digno se traduce en felicidad. Ese es el camino que debemos seguir”, subrayó Barragán.

El legislador destacó que el compromiso de su agenda legislativa seguirá siendo con la gente, trabajando de la mano con las comunidades para que las demandas más sentidas de la población encuentren respuesta en leyes, programas y acciones concretas.

“Desde el Congreso del Estado, pero sobre todo desde el territorio, vamos a seguir impulsando soluciones reales. Porque nuestra tarea no es solo legislar, sino transformar la vida de las y los michoacanos”, añadió.

Finalmente, Barragán reafirmó que su labor se suma al gran esfuerzo nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que inició con el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador.

“Seguiremos construyendo la Cuarta Transformación en Michoacán, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a consolidar un futuro de seguridad, bienestar y justicia social para nuestras familias”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado
Se registra atropellamiento afuera de bar en Azcapotzalco; responsable se da a la fuga
Sujetos armados irrumpen en restaurante, dejando dos personas sin vida y un herido en Veracruz
Atentan a tiros contra director de Prevención del Delito de Tulancingo
Más información de la categoria
Declaran culpable a hombre por intento de magnicidio de Donald Trump
Trump arremete contra la migración ante la ONU: "sus países se están yendo al infierno", asegura
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Comentarios