Hamás tiene pocos días para aceptar plan en Gaza, advierte Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 16:29:28

Washington, a 30 de septiembre del 2025. - "Si no aceptan, esto tendrá un final triste", alertó el presidente de Estados Unidos. Por su parte, el grupo terrorista palestino dijo que está examinando el plan para poner fin al conflicto en el enclave.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este martes 30 de septiembre que le da a Hamás "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para la Franja de Gaza, que estipula que los militantes del grupo terrorista deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

Hamás está examinando el plan del presidente estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza, afirmó este martes una fuente palestina cercana al movimiento islamista.

"Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina", indicó la fuente bajo anonimato.

El acuerdo, presentado por los signatarios en una rueda de prensa el lunes en la Casa Blanca, aboga por la entrega inmediata de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista palestino Hamás.

El propio Trump se erigió como el responsable de un futuro cuerpo de supervisión en Gaza, y según la prensa, se prevé una retirada gradual del ejército israelí y su reemplazo por una fuerza multinacional, aunque algunos ministros israelíes se oponen al repliegue militar.