Hallazgo de seis perros sin vida genera alerta en Atzimbo, Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 19:55:14

Quiroga, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025. - El maltrato animal sacude a la población de Atzimbo, Quiroga; se encontraron cinco caninos sin vida cerca de una barranca a un costado de la carretera.

Según los primeros reportes, uno de los perros fue brutalmente golpeado en su cabeza hasta ser la causa de su muerte; esto ha generado profunda indignación y alarma entre los vecinos y activistas defensores de los animales.

Habitantes de la comunidad se preguntan con preocupación si estos actos forman parte de una estrategia para controlar los problemas de perros callejeros.

Los pobladores denuncian una falta de políticas públicas en materia de protección animal, una falta de campañas de esterilización y cuidado responsable, mencionando que estas ausencias dejan indefensos a cientos de perros y gatos que viven en la calle.

La comunidad exige una investigación inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables de este atroz acto, así como la implementación de programas que garanticen el trato digno y respetuoso hacia los animales, quienes también forman parte del entorno social.