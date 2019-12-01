Hallan cadáver al interior de un predio de Zamora, Michoacán

Hallan cadáver al interior de un predio de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 14:39:20
Zamora, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- El cadáver de una persona del sexo masculino fue localizado tirado en un predio, la víctima presentaba huellas de violencia y estaba en estado de putrefacción.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 09:25 horas de este jueves en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona tirada en el camino que va de las Canchas "La Uruguaya" al Fraccionamiento Acanto II.

Policías Municipales acudieron al lugar donde el reportante los dirigió al lugar donde estaba la persona, al confirma que se trataba de un hecho violento, resguardaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Más tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes realizaron las actuaciones correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

Del occiso se dijo que es de aproximadamente 25 a 30 años, el cual solo vestía short deportivo negro y calcetines blancos, cuyo cadáver fue llevado al SEMEFO local para los estudios de ley y sea identificado.

