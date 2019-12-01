Hacer justicia, uno de los legados más profundos de don José María Morelos: Yarabí Ávila; Igor Cerda se pronuncia por erradicar la discriminación

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- “La justicia era la base de la convivencia para don José Maria Morelos y Pavón, él afirmaba que las leyes debían servir al bien común y no a los intereses de unos cuantos, practicar la justicia en nuestra vida cotidiana significa ser honestos, respetar a los demás y defender lo que es correcto, incluso cuando resulta difícil, quizá uno de sus legados más profundos”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante el acto con motivo del CCLX Aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, celebrado en la preparatoria nicolaita que lleva su nombre.

“Honrar a Morelos es asumir valores, es ser igualitarios en un mundo que aún discrimina, es ser justos en una sociedad que a veces premia al que hace trampa, apostar por la educación en tiempos donde muchos buscan los atajos, es servir con humildad en un entorno que muchas veces promueve el egoísmo y la arrogancia”, enfatizó la rectora.

Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de nosotras, añadió, debemos practicar ese legado en lo cotidiano, al respetar a nuestros compañeros, al trabajar en equipo, al hacer justicia en quienes podemos, a luchar por todos los sueños sin olvidar a los demás, al ser ejemplo en nuestras familias y en nuestra comunidad.

En este marco, precisó que, el Generalísimo, entendió que la verdadera libertad sólo podía alcanzarse con conocimiento, “nuestros jóvenes, nuestras jóvenes son ellos los que tienen en esas manos la herramienta de la transformación, estudiar no es sólo un deber, es un acto de libertad, es un acto de reflexión, es un acto de compromiso con el futuro”.

La rectora señaló que mantener viva la herencia de Morelos es procurar hacer justicia a quienes han sido olvidadas y olvidados, y refirió que desde que inició la presente administración “nos propusimos fortalecer a las trabajadoras, a los trabajadores, a profesoras, a profesores mejorando sus condiciones laborales y eso es tarea de todos. Estoy aquí al frente de esta gloriosa institución para tomar decisiones que algunas veces gustan y algunas veces no, pero siempre las hacemos pensando en el bienestar de quienes han permanecido en desventaja”.

En su carácter de orador oficial, el director de la Facultad de Historia, Igor Cerda Farías, tras compartir una reseña histórica de don José María Morelos y Pavón, exhortó a las y los presentes a honrar el pensamiento del Generalísimo eliminando el racismo y el clasismo.

Afirmó que, en sus Sentimientos de la Nación, Morelos señalaba que todos los hombres eran iguales y que sólo debía distinguirse una persona de otra por sus virtudes y sus vicios, y refirió que no se puede aceptar la discriminación, mucho menos pensar que hay personas superiores o inferiores, por tanto, aseguró que no hay manera de sostener en el siglo XXI la discriminación por el aspecto exterior de una persona, ni el trato diferenciado a un individuo por una posición social privilegiada en función de su nivel socioeconómico.

“Invito a todos a repensar las actitudes que tenemos con nuestros semejantes, a eliminar esa mala práctica de diferenciarlos por su apariencia exterior, a reproducir criterios segregacionistas por cualquier motivo, ya sea color de piel, rasgos físicos, ideas o identidades, el pensamiento de Morelos está vigente”, enfatizó.

La directora de la escuela preparatoria “José María Morelos y Pavón”, Rosa Vanesa Sánchez, señaló que, este acto oficial que por primera vez se realiza en la única institución académica de la UMSNH que lleva orgullosamente su nombre, es una alta distinción para todo el bachillerato nicolaita y marca una ruta a futuro para que el 30 de septiembre sea también una fecha emblemática para el plantel a su cargo.

Sería significativo, apuntó, que este evento lo pudiéramos consolidar en los años subsecuentes y que tengamos la gran distinción de asumirlo como el homenaje oficial de nuestra Máxima Casa de Estudios a don José María Morelos y Pavón, nuestro “Gran Insurgente”, “Rayo del Sur”, desde donde sigue iluminando a México y a toda la América Septentrional.