Habrá paridad de género en la Fiscalía de Michoacán a propuesta de Fabiola Alanís: “Nunca más sin las mujeres”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 10:11:20

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- Con la consigna de “nunca más sin las mujeres”, la diputada Fabiola Alanís Sámano logró incorporar el principio de paridad de género en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, aprobada por el Congreso de Michoacán.

La legisladora de Morena presentó una reserva al artículo 43, para establecer que los nombramientos de las personas servidoras públicas de la Fiscalía deberán realizarse priorizando la paridad de género, conforme a la normatividad aplicable. La propuesta fue avalada por el pleno.

Alanís subrayó que la paridad debe ser un principio transversal en todas las instituciones públicas: “Nunca más podemos seguir caminando sin considerar la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad. Lo que no se nombra, no existe.”

La diputada recordó que la mayoría de los casos que atienden las fiscalías involucran a mujeres víctimas de violencia, por lo que resulta indispensable garantizar que los espacios de toma de decisiones reflejen esa realidad:

“Las mujeres somos la mayoría entre quienes enfrentan procesos en busca de justicia. Por eso, no puede omitirse la paridad en una institución tan crucial como la Fiscalía.”

Fabiola Alanís destacó que esta reforma se alinea con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado la igualdad sustantiva como eje del segundo piso de la Cuarta Transformación: “La paridad no es una concesión, es un derecho. En la Cuarta Transformación, la justicia también se escribe en femenino.”