Habrá 20 accesos para el desfile del 30 de septiembre en Morelia: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:55:03
Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2025.- En el marco del 260 Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecerá un operativo integral de vigilancia, para garantizar el orden durante el desfile cívico militar del 30 de septiembre, con la habilitación de 20 puntos de acceso para el público que asista.

Se instalarán 20 accesos conformados por vallas, arcos detectores de metal y máquinas de rayos X para revisión de pertenencias a las y los asistentes. Los puntos de ingreso se encontrarán en las siguientes calles en sus cruces con la avenida Francisco I. Madero:

 1.⁠ ⁠Allende
 2.⁠ ⁠Mariano Michelena
 3.⁠ ⁠⁠Francisco Zarco
 4.⁠ ⁠⁠León Guzmán
 5.⁠ ⁠⁠Guillermo Prieto
 6.⁠ ⁠⁠Benito Juárez 
 7.⁠ ⁠⁠Abasolo
 8.⁠ ⁠⁠Belisario Domínguez
 9.⁠ ⁠⁠Dr. Miguel Silva
10.⁠ ⁠⁠Luis Moya
11.⁠ ⁠⁠Sor Juan Inés de la Cruz
12.⁠ ⁠⁠Juan José de Lejarza
13.⁠ ⁠⁠Vasco de Quiroga
14.⁠ ⁠Cerrada Hidalgo 
15.⁠ ⁠⁠Dos accesos en ⁠Morelos Sur
16.⁠ ⁠⁠Dos accesos en Morelos Norte
17.⁠ ⁠⁠Dos accesos en Cuautla

Las inspecciones se realizarán para garantizar el orden y que no se registren incidencias durante el desarrollo del desfile. No se podrá ingresar con armas de fuego, objetos punzocortantes, fuegos pirotécnicos, drones y bebidas alcohólicas. Además portar objetos indebidos conllevará a recibir sanciones administrativas e incluso a ser puestos a disposición ante las autoridades correspondientes.

El dispositivo contará con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado, autoridades de auxilio y Protección Civil, así como con la Policía Municipal.

