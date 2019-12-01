Gritos, empujones y suspensión de sesión en el congreso de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2025.- En el momento en que se desarrollaba la votación para renovar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local para el periodo de 2 de octubre al 1 de abril de 2026, Gerardo Ángeles Herrera, aún presidente de ese órgano interno llamó a receso pues la diputada Perla Flores Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dudó en emitir su sufragio.

Antes de que la legisladora Flores Suárez, quien forma parte de la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar la vicepresidencia para los próximos seis meses, los diputados Gerardo Ángeles Herrera (PAN), Homero Barrera McDonald (Morena), y Enrique Correa Sada (Independientes), María Blanca Benítez Estrada (Morena), Claudia Diaz Gayou (PT) y Mauricio Cárdenas Palacios (PAN).

Sin embargo, justo cuando le tocó el turno a la diputada del PVEM, Perla Flores, recibió una llamada telefónica que al momento de contestar le cambió el semblante y al colgar volvió a tomar la boleta y el bolígrafo para emitir su voto.

Aún dudosa, solicitó a Ángeles Herrera votar al final, sin embargo, la petición le fue negada lo que causó la rechifla de sus compañeros por lo que fue necesaria la intervención del presidente de la Mesa Directiva, quien llamó al orden.

Ante la presión de votar por la propuesta del PAN o por la de Morena, instituto político con el que llegó en alianza el PVEM, Flores Suárez solicitó apoyo médico, pues se sintió mal y justo en ese momento sonó la alarma por lo que se solicitó evacuar el recinto legislativo.

Antes de que iniciara la Sesión de Pleno, los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, acompañados por la dirigente estatal y el secretario general de ese instituto político, solicitaron a las diputadas Georgina Guzmán y Perla Flores que unan su voto al bloque de la 4T, como sucede a nivel federal, de cara a escoger a la presidenta de la 61 Legislatura Local.

Mientras que unos evacuaron el salón de Pleno y el edificio, los diputados de Morena y la única diputada del PT intentaron renovar la sesión con el argumento que había el quorum que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo por lo que Ulises Gómez de la Rosa, vicepresidente intentó continuar con la sesión pese a que se pidió desalojar el recinto tras la activación de la alarma.

Sin el respaldo de ningún integrante de la Mesa Directiva, Gómez de la Rosa intentó reanudar la sesión para continuar con la votación, sin embargo, ante esta acción su homólogo independiente, Enrique Correa Sada le dijo que no tenía la facultad de continuar con la sesión y tras dimes y diretes le arrebató a Gómez de la Rosa las boletas de la votación y el diputado Guillermo Vega Guerrero optó por resguardar la urna en donde se resguardaban los sufragios.

Durante la discusión entre Correa Sada y Gómez de la Rosa, el legislador Homero Barrera MacDonald subió por su boleta para emitir su voto y cuando el titular del área de Servicios Parlamentario, Eduardo Yáñez Moreno, intentó aconsejar al vicepresidente Gómez de la Rosa, Correa Sada arrebató de las manos las boletas a Ulises Gómez y aunque corrió para resguardarse fue alcanzado por Homero Barrera quien lo confrontó iniciando de esta manera los gritos, empujones, patadas y codazos pese a los esfuerzos por terceros de separarlos.

Desde el área de graderías, militantes y simpatizantes de Morena fungían como espectadores y al grito del unísono comenzaron a gritar “ya se van” “ya se van” “ya se van” refiriéndose a los panistas por lo que el diputado Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva consideró que no había condiciones para continuar la sesión por lo que decretó un receso permanente hasta nuevo aviso.

Hace un mes, (29 de agosto) el grupo parlamentario de Morena y sus aliados abandonó la Sesión del Primer Informe de actividades de la actual Legislatura Local, luego de manifestar su inconformidad con la conducción de los trabajos y la falta de acuerdos con el PAN en donde solicitaron la destitución del titular del área de Servicios Parlamentarios, Eduardo Yáñez Moreno.