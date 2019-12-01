Grecia Aguilar presenta avances legislativos en el distrito de Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, a 9 de octubre del 2025.- Con el compromiso de seguir aportando y defendiendo los derechos de las y los ciudadanos, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, realiza gira de trabajo por el Distrito de Zitácuaro, con el propósito de que la ciudadanía conozca de primera mano el trabajo que ha realizado en el Congreso del Estado.

“Quiero que la gente sepa lo que hemos hecho y lo escuche directamente de mí. Por eso, estamos visitando colonias y tenencias de mi querido Zitácuaro y la región, porque la política se hace en la calle, escuchando y trabajando con la gente”, expresó la legisladora.

Entre las principales propuestas legislativas impulsadas por la diputada naranja, destacan iniciativas que buscan transformar la vida de las y los michoacanos con una visión progresista, incluyente y de justicia social.

Como es el apoyo a la juventud, por lo que propuso reformar la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán para garantizar el acceso a proyectos empresariales y productivos, fomentando el emprendimiento, la innovación y la creación de oportunidades laborales para las y los jóvenes.

También en materia de vivienda digna, presentó una reforma constitucional para garantizar que toda persona en Michoacán tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, ampliando este derecho más allá del ámbito familiar.

Por la defensa de las tradiciones y de las familias, promovió que el jaripeo sea reconocido como patrimonio cultural de Michoacán, preservando así las costumbres, raíces y manifestaciones culturales que dan identidad a las comunidades.

Por la protección a la niñez, impulsó una reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar los derechos de las infancias, priorizando programas de alimentación escolar y salud materno-infantil, con el objetivo de asegurar el bienestar integral desde los primeros años de vida.

En relación a la conciliación laboral y familiar, propuso reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios para reconocer como derecho la flexibilidad laboral, permitiendo que madres y padres puedan conciliar su vida laboral y familiar sin poner en riesgo su estabilidad laboral. “Ser madre o padre presente no debe ser un privilegio, sino un derecho”, afirmó.