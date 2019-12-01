Gobierno panista de Alfonso Martínez busca endeudar a Morelia por 294 mdp: Barragán exige transparencia

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez se manifestó en contra de la contratación de un nuevo crédito que pretende aprobar hoy el Cabildo de Morelia por más de 204 millones de pesos, así como del reconocimiento de una deuda potencial de hasta 90 millones de pesos sin certeza documental suficiente sobre su origen, condiciones financieras y destino específico.

“Respeto la autonomía del Ayuntamiento y su libertad para administrar su hacienda. Pero endeudarse sin transparencia es irresponsable. Sin información completa, no hay deuda”, señaló Barragán.

El legislador precisó que no interviene ni vota en decisiones del Cabildo, pero advirtió que el próximo año, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública municipal, exigirá rendición de cuentas y comprobación detallada del uso de cualquier financiamiento que hoy se apruebe, y de detectar irregularidades buscará que se sancionen.

“La autonomía no es impunidad. Hoy el Cabildo decide; mañana nos toca revisar con lupa cada peso”, añadió.

Antes y después de cualquier autorización de endeudamiento, el Ayuntamiento de Morelia debe garantizar transparencia total sobre el manejo de los recursos. Ello implica publicar los estados financieros actualizados, el contrato del crédito con tasa, comisiones y calendario de pagos, así como el destino específico de los recursos, metas y beneficiarios. También deben hacerse públicas las comparativas bancarias que demuestren la mejor opción para el municipio, junto con la evidencia legal del financiamiento y un tablero trimestral de seguimiento. Sin estos elementos, no hay claridad ni confianza ciudadana.

“En la Cuarta Transformación defendemos la honestidad y la austeridad. Si el Cabildo decide endeudarse, que sea con reglas claras, a la vista de la gente y al menor costo posible. No daremos un cheque en blanco desde la opinión pública”, concluyó.