Gobierno municipal de Los Reyes refuerza la cultura de prevención y seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 22:30:06
Los Reyes, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó una reunión con directoras y directores de la administración municipal para abordar temas estratégicos que impactan directamente en el bienestar de la ciudadanía. 

Entre los puntos tratados, destacó la capacitación sobre simulacros impartida por Protección Civil, cuyo objetivo es garantizar que el personal municipal esté plenamente preparado para actuar de manera organizada y eficaz ante cualquier situación de emergencia.

El mandatario municipal enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida y que fortalecer la cultura de la seguridad en los espacios públicos y administrativos contribuye a proteger a las familias de Los Reyes y a la integridad de los bienes municipales. “Un gobierno responsable es aquel que anticipa riesgos y garantiza la seguridad de su población”.

En este marco, el Ayuntamiento de Los Reyes, a través de Protección Civil, invita a la ciudadanía a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que se llevará a cabo mañana, 19 de septiembre, a las 12:00 horas. Este ejercicio permitirá a la población practicar medidas de seguridad, conocer los protocolos de evacuación y reforzar la conciencia sobre la importancia de estar preparados ante situaciones de emergencia.

El presidente municipal reiteró la importancia de la participación responsable de todos los habitantes. “Invito a cada familia a involucrarse en este simulacro con compromiso y seriedad. La seguridad de nuestras familias es siempre nuestra prioridad”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Los Reyes reiteró su compromiso con la prevención, la protección civil y el bienestar de la ciudadanía, consolidando una administración cercana, organizada y eficiente.

Noventa Grados
