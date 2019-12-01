Gobierno de Querétaro capital no tolerará agresiones ni actos de violencia: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:39:01

Querétaro, a Querétaro, a 11 de diciembre 2025.- En esta administración no tolerará actos de violencia en el municipio, ni por parte de comerciantes ni de servidores públicos, aseguró Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“El respeto a las leyes y reglamentos es la base del Plan de Ordenamiento de Espacios Públicos, estrategia que busca garantizar la convivencia social en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad”.

Esto, tras el enfrentamiento entre comerciantes ambulantes de artesanías de la asociación Coindepromix e inspectores municipales del comercio en la vía pública el cual ocurrió la tarde del sábado 6 de diciembre, cuando elementos municipales trataron de decomisar mercancías que los comerciantes expenden en las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, a unos metros de la Plaza de Armas. En la riña, de acuerdo a videos divulgados en redes sociales, se observa como un inspector patea a una persona que se encuentra tirada en el piso.

Macías Olvera informó que un inspector municipal fue dado de baja tras los hechos ocurridos el pasado fin de semana, en los que cinco servidores públicos fueron agredidos por comerciantes, uno de ellos con fractura nasal. Por estas agresiones, el gobierno municipal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía.

“La violencia en Querétaro no es permitida de ninguna manera. No será permitida ni a comerciantes ni a servidores públicos”.

Destacó que el plan orden cuenta con el respaldo de residentes del Centro Histórico, comerciantes establecidos y artesanos indígenas formalizados, quienes han denunciado la competencia desleal de grupos que se niegan a integrarse a la regularidad.

Actualmente, dijo, más de 200 artesanos trabajan de manera formal y regulada gracias a este programa, que incluye apoyos económicos y la habilitación de cuatro espacios de primer nivel para su actividad.

Enfatizó que la estrategia municipal privilegia el diálogo y el consenso, en línea con lo señalado por la presidenta de la República, Claudia Sánchez, sobre la importancia del ordenamiento de los espacios públicos.

“La administración está trabajando de manera puntual, por primera vez en muchos años, en ordenar el comercio en la vía pública”.

El edil también llamó a reflexionar sobre la necesidad de proteger a quienes cumplen con la formalidad: “No es justo que alguien que paga renta y cumple con la ley enfrente competencia desleal de quienes se instalan sin autorización”.

Respecto al desempeño de los inspectores municipales, recordó que estos son evaluados de manera permanente y que cualquier incumplimiento en protocolos será sancionado. “Toda violencia es rechazada y debe ser sancionada, tanto del lado de comerciantes como de servidores públicos”.