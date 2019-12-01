Gobierno de Morelia y ciudadanía unen esfuerzos en jornada de limpieza al Oriente de la ciudad

Gobierno de Morelia y ciudadanía unen esfuerzos en jornada de limpieza al Oriente de la ciudad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 14:04:34
Morelia, Michoacán; 11 de octubre de 2025.- Con el firme compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios dignos, el Ayuntamiento de Morelia llevó a cabo este viernes una nueva jornada ciudadana de limpieza en las colonias 18 de Mayo y El Punhuato.

La Secretaría de Servicios Públicos realizó está actividad, con la participación coordinada de las Direcciones de Alumbrado Público, Residuos Sólidos, Parques y Jardines, y el Sector Revolución; además de habitantes de ambas colonias, quienes sumaron esfuerzos para limpiar áreas comunes y liberar el paso peatonal.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mejora urbana, impulsado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, que busca fortalecer la participación ciudadana y generar entornos más seguros, accesibles y agradables.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso con la limpieza, el orden y el bienestar de todas las colonias, promoviendo el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para construir una ciudad cada vez más habitable.

