Gobierno de Morelia retira escombro en salida a Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:26:33

Morelia, Michoacán; a 27 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó a cabo una jornada sabatina de limpieza y retiro de arrastres ocasionados por las fuertes lluvias registradas la tarde-noche de ayer en la salida a Quiroga, garantizando así la libre circulación en esta importante vialidad.

Con el uso de 2 retroexcavadoras, 5 camiones, una barredora y el trabajo de 5 cuadrillas integradas por 20 personas, se retiraron aproximadamente 35 metros cúbicos de material que obstaculizaban los carriles centrales.

El secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa, explicó que al igual que en esta vialidad, la administración local interviene puntos prioritarios de la capital para garantizar un tránsito seguro, sobre todo en esta temporada de lluvias.

Agregó que estás acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, de mantener la limpieza y seguridad en las vialidades de la ciudad, en beneficio de las y los morelianos.