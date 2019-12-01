Gobierno de Morelia realiza recorrido de prevención y vigilancia en ríos de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 15:53:26

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó un recorrido de prevención y vigilancia sobre avenidas y ríos Chiquito y Grande de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las acciones de protección ante la temporada de lluvias.

Durante el recorrido, se verificaron varios puntos críticos en los cuerpos de agua, monitoreando de manera detallada los niveles de creciente y posibles riesgos para la población cercana. Estas acciones permiten identificar de forma oportuna cualquier situación que pudiera representar un peligro.

De manera simultánea, personal a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que encabeza Nezahualcóyotl Vásquez Vargas, atendió un árbol caído sobre la avenida Solidaridad, en su cruce con la calle Antonio Huerta, en la colonia Nueva Chapultepec. El incidente fue resuelto de inmediato para restablecer la circulación y evitar riesgos a los automovilistas y peatones.

Yankel Benítez Silva resaltó que este tipo de operativos son constantes y se realizan de la mano con la Secretaría de Servicios Públicos y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, al frente de Francisco Lara Medina.

“Estas acciones coordinadas nos permiten prevenir y atender de manera inmediata cualquier contingencia derivada de las lluvias. El trabajo en equipo entre las distintas áreas del Ayuntamiento es fundamental para garantizar la seguridad de las familias morelianas”, señaló el Secretario del Ayuntamiento.

El Gobierno de Morelia mantiene un monitoreo permanente en zonas vulnerables y exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través de los números de emergencia 443 113 5000 y Bomberos de Morelia 443 369 7221.