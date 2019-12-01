Gobierno de Morelia realiza operativo especial de limpieza, tras los festejos patrios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:38:19

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, implementó un amplio operativo de limpieza y recolección de residuos tras los eventos conmemorativos del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar del 15 y 16 de septiembre.

La noche del 15 de septiembre, inmediatamente después del Grito de Independencia y los festejos en el primer cuadro de la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo nocturno en el que participaron 120 trabajadores de limpieza, apoyados por 15 camiones recolectores.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Netzahualcóytl Vázquez Vargas, a través de la Dirección de Residuos Sólidos se recolectaron cerca de 46 toneladas de basura, generadas por las celebraciones.

Este 16 de septiembre, tras el desfile conmemorativo de la Independencia de México, se puso en marcha un segundo operativo con la participación de 80 trabajadores, así como dos barredoras mecánicas, dos mini pipas, dos motocicletas recolectoras, tres camiones recolectores y cuatro camionetas de 3.5 toneladas de respaldo. En esta jornada, se recolectaron alrededor de 12 toneladas de residuos.

En total, gracias al esfuerzo de la Dirección de Residuos Sólidos y la coordinación del Ayuntamiento de Morelia, se logró la recolección de 58 toneladas de basura durante los operativos especiales del 15 y 16 de septiembre.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de mantener limpia la ciudad y garantizar espacios públicos en óptimas condiciones para todas y todos los morelianos.