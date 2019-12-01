Gobierno de Morelia realiza bacheo en Calzada la Huerta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:31:00

Morelia, Michoacán; 7 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, reafirma el compromiso del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar con el mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana mediante las labores diarias de las cuadrillas de bacheo.

En esta ocasión, las brigadas realizaron una jornada de bacheo superficial en Calzada La Huerta, en las inmediaciones del Panteón Municipal, específicamente en la esquina con Avenida Francisco J. Mújica, y la citada vialidad principal.

En esta intervención se empleó la técnica de bacheo superficial mediante jetpatcher, utilizando riego sincronizado de sello. Los materiales utilizados incluyeron 18 metros cúbicos de sello y 2 mil litros de emulsión, para garantizar un trabajo de calidad que mejora la seguridad y comodidad de las vialidades para los ciudadanos.

Estas acciones reflejan el esfuerzo continuo del Gobierno de Morelia por mantener en óptimas condiciones las calles de la ciudad, atendiendo de manera oportuna las necesidades de la población y fortaleciendo la infraestructura urbana y así se trabaja por una ciudad mejor y para que Morelia brille más.