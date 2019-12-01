Gobierno de Morelia privilegia la prevención: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 14:24:41

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- El Gobierno Municipal privilegia la prevención, subrayó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, en el marco del Simulacro Nacional que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia y en el que participaron cerca de 400 trabajadoras y trabajadores.

Al filo del mediodía se realizó este ejercicio en conmemoración al Día Nacional de Protección Civil, simulando un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El reporte detalla que fueron 438 personas evacuadas en un tiempo total de 3 minutos con 55 segundos. Se registraron dos lesionados: un hombre en estado inconsciente, el cual fue trasladado al Seguro Social con código rojo por probable traumatismo craneoencefálico, así como una mujer con código verde, atendida en el área de concentración de víctimas.

Los responsables de brigada, Max Zamudio y Sofía Vilchis, coordinaron con Protección Civil y Bomberos, verificando que los tres edificios quedaron completamente desalojados.

El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, expresó su reconocimiento a todos los participantes, coordinadores, personal de Protección Civil, Bomberos y medios de comunicación por su compromiso. Agregó que para el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, este tipo de ejercicios son una prioridad para salvaguardar la vida de las y los morelianos.