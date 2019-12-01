Gobierno de Morelia invita a disfrutar de la 16° Festival de la Enchilada y la Corunda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 13:02:51

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- En rueda de prensa, el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la realización del 16° Festival de la Enchilada y la Corunda, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en la tradicional Plazuela de San Agustín.

Durante su intervención, el Secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, destacó que este festival es una muestra del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, los comerciantes y las distintas dependencias municipales, que cada año suman esfuerzos para mantener vivas las tradiciones gastronómicas de la capital michoacana.

“Invitamos a todas y todos los morelianos a disfrutar de este evento que impulsa la economía local y promueve nuestras raíces culinarias. Esta temporada de ferias y festivales nos permite atraer más visitantes y fortalecer la convivencia familiar”, señaló Vázquez Vargas.

Por su parte, el director de Mercados y Plazas, Marco Antonio Garibay González, dio la bienvenida a los 22 locatarios participantes, quienes ofrecerán los platillos típicos de la región, entre ellos enchiladas placeras, corundas, tamales, pozole, buñuelos y más. Destacó que el año pasado el festival generó una derrama económica de 300 mil pesos, y para esta edición se proyecta alcanzar medio millón de pesos.

En representación de las y los oferentes, Karla Morales Martínez expresó su agradecimiento al Presidente Municipal, Alfonso Martínez, por el respaldo brindado al gremio gastronómico: “Este festival es muy importante para nosotros, porque representa una oportunidad de crecimiento y de mantener vivas nuestras tradiciones”, afirmó.

Asimismo, Miguel Martínez, de la asociación Ángel de Corazón, anunció la participación de artistas morelianos que amenizarán el evento, entre ellos Elvira Ríos, Yunuén Pavón, Isa González, el Grupo Afán y la Rondalla Femenil de Morelia.

El festival contará también con la presentación de ballets folclóricos, música en vivo y el tradicional torito de petate. La inauguración oficial se realizará el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas.

Los precios se mantendrán accesibles durante todo el festival:

• Enchiladas placeras: $100

• Gorditas: $100

• Pozole: $70

• Orden de corundas (4): $60

• Tamales (3): $60

• Buñuelos (2): $70

• Enchiladas suizas: $100

• Agua de sabor: $25

• Refresco: $30

• Café o atole: $20

Este Festival promueve la tradición y cultura gastronómica de Morelia e invita a familias a convivir y degustar de estos antojitos en un ambiente de fiesta que envuelve la ciudad a finales de cada año.

