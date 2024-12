Gobierno de Morelia Inaugura la 11ª Edición del Business Women Bazar 2024

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2024.- Como parte del trabajo que emprende el Gobierno del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, por promover el desarrollo y la independencia de las mujeres, se llevó a cabo la inauguración del Business Women Bazar en su 11ª edición.

Durante la ceremonia, Guadalupe Herrera Calderón, secretaria de Fomento Económico (SEFECO), expresó su felicitación a las participantes por estos once años de historia. “Primero, quiero felicitarles, ya que mantenerse vigentes durante once años no es tarea fácil. Quiero reiterarles que tanto el Presidente como su esposa, Paola Delgadillo Hernández, están comprometidos en apoyar a todos los sectores, y especialmente a aquellas mujeres que, como ustedes, se esfuerzan cada día por salir adelante”, destacó.

Este año, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de stands que ofrecerán productos y servicios que abarcan moda y belleza, decoraciones navideñas, maquillaje y cuidado personal, accesorios, ropa, calzado y alimentos. La feria no solo se presenta como una plataforma de venta, sino también como un espacio de networking y colaboración entre empresarias, donde se fomentan conexiones, aprendizaje y empoderamiento.

“Estamos emocionadas de celebrar la 11ª edición del Business Women Expo Bazar. Este evento es una vitrina del talento y la creatividad de las mujeres emprendedoras de nuestra comunidad. Es un espacio donde podemos aprender unas de otras y apoyarnos mutuamente en nuestro camino hacia el éxito”, comentó Ana Lilia Contreras Cabrera, fundadora del Business Women Morelia.

Cabe mencionar que este año es la primera ocasión que se entregarán reconocimientos a las emprendedoras participantes, así como la firma de un convenio con la Universidad Montrer, para el apoyo de las mujeres y familias involucradas en este evento.

La cita es este 5 y 6 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO), de 10:00 a 20:00 horas. La entrada es gratuita y abierta al público en general para que todas y todos puedan disfrutar y apoyar el emprendimiento femenino.