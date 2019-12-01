Gobierno de Morelia inaugura Exposición ‘Origen y Destino Migrante’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 15:44:54

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Con un mensaje que hace visible esta importante causa mediante el arte y la memoria, el Gobierno Municipal realizó la inauguración y corte de listón de la Exposición “Origen y Destino Migrante” este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, en el Colegio de Morelia (CM).

El coordinador del Gabinete del Ayuntamiento de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, recordó que la solidaridad y atención a los migrantes es un tema central para el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En ese sentido, esta exposición cumple con hacer visible la lucha y el valor de los paisanos.

El director de Atención al Migrante, Daniel Aguilar Guillén, coincidió en la importancia de hacer visible la causa de los connacionales, así como refrendó que la instrucción del alcalde es redoblar las labores de su Dirección hacia los migrantes morelianos, michoacanos y mexicanos.

En su turno, el director general del Colegio de Morelia, Iván Barrales Alcántara, se dijo orgulloso de que la dependencia a su cargo sea la sede de una exposición que une el arte y la cultura con un tema tan importante, como lo es la causa migrante.

Los artistas responsables de la exposición, Carolina López y Alejandro Torres, representante del colectivo Proyecto Coyote, invitaron a toda la ciudadanía a visitar “Origen y Destino Migrante” y abrir su sensibilidad al fenómeno de la migración, plasmada mediante grabados, archivos fotográficos, arte-objeto y video-instalación en el Colegio de Morelia.

Cabe señalar que el evento también contó con la presencia del alcalde de Huron (California, Estados Unidos), Rey León, así como personalidades del arte y del activismo migrante.