Gobierno de Morelia, ciudadanía e iniciativa privada realizan jornada integral en avenida Oscar Chávez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 13:37:46
Morelia, Michoacán; 20 de septiembre de 2025.- En la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el gobierno y la ciudadanía siguen haciendo equipo para construir el mejor lugar para vivir, por ello, este sábado se llevó a cabo una jornada integral en la avenida Oscar Chávez. 

“Todas estas jornadas las hacemos con participación ciudadana, hoy nos está acompañando la empresa Urvic, una empresa socialmente responsable que tiene aquí a todo su personal trabajando”, expresó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas. 

Detalló que, así como se ha venido haciendo en las más recientes jornadas, además de la participación de diversas áreas de Servicios Públicos, también participaron efectivos del Ejército Mexicano como parte de su labor social, además de elementos de la Policía Morelia en cercanía a la sociedad. 

De esta forma, se atienden las principales necesidades de las colonias visitadas, como es la poda y mantenimiento de áreas verdes, el retiro de residuos, la atención de luminarias, entre otros puntos que se cubren en una jornada que una a ciudadanía y autoridades.

Cabe destacar que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recientemente celebró la jornada número 500 llevada a cabo en sus administraciones en favor de la ciudadanía, número que continúa en crecimiento en el objetivo de construir el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
