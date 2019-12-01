Gobierno de Morelia aprueba recursos para obras y acciones 

Gobierno de Morelia aprueba recursos para obras y acciones 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 15:27:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El Cabildo de Morelia aprobó el proyecto por el que se autoriza al municipio la contratación de financiamiento a corto plazo, destinado a cubrir necesidades de carácter temporal, lo que se traducirán en continuar con más obras y acciones para los morelianos. 

Tras la votación llevada a cabo este miércoles, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que Morelia es ejemplo en transparencia y rendición de cuentas además de Primer Lugar Nacional en el Programa Basado en Resultados PbR, reconocimiento que otorga el gobierno federal.

Ante los recortes federales a estados y municipios, este método permite a Morelia continuar con las obras y acciones. “Estamos trabajando y la ciudad nunca había estado como ahora”, manifestó el presidente municipal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto multihomicida que operaba en Morelia, Michoacán
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Pobladores reportan tiroteos y quema de casas en Yosondúa, Oaxaca: exigen intervención de las autoridades
Desconocidos disparan contra taller mecánico en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Choque en Morena: Claudia Sheinbaum pide a Noroña aclarar viaje en avión privado; él responde que “no tiene por qué transparentar nada”
Omar Bravo habría abusado de su víctima desde que ella tenía 10 años y en su propia casa; era su hijastra
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Mexicanos que viajaban en la flotilla Sumud acusan secuestro y tortura por parte de Israel
Comentarios