Gobierno de Morelia aprueba recursos para obras y acciones 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 15:27:43

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El Cabildo de Morelia aprobó el proyecto por el que se autoriza al municipio la contratación de financiamiento a corto plazo, destinado a cubrir necesidades de carácter temporal, lo que se traducirán en continuar con más obras y acciones para los morelianos.

Tras la votación llevada a cabo este miércoles, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que Morelia es ejemplo en transparencia y rendición de cuentas además de Primer Lugar Nacional en el Programa Basado en Resultados PbR, reconocimiento que otorga el gobierno federal.

Ante los recortes federales a estados y municipios, este método permite a Morelia continuar con las obras y acciones. “Estamos trabajando y la ciudad nunca había estado como ahora”, manifestó el presidente municipal.