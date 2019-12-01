Gobierno de Morelia abre nuevamente al público el Auditorio Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 18:42:02

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Como parte del compromiso del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar por impulsar el deporte, y el talento de las y los atletas locales, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) reabrió el Auditorio Municipal, para que vuelva a ser un espacio que fomente el deporte en la comunidad.

La rehabilitación integral de las instalaciones fue una acción conjunta entre el Gobierno de Morelia, la Universidad Montrer, FEMSA, y organizaciones sindicales como: SEMACM, SIDEMM y SIMUDE, adheridos al Ayuntamiento capitalino, quienes fueron los artífices de renovar el espacio.

"Hoy no solo reabrimos un auditorio, sino que revivimos sueños y revitalizamos la competencia, porque además, se inaugura la temporada deportiva 2025-2026 de la Universidad Montrer en la Liga ABE, con un encuentro entre Panteras Montrer vs ITESM Guadalajara", destacó el director de IMCUFIDE, Pablo César Sánchez Silva.

Asimismo, Sánchez Silva afirmó que el deporte vuelve a su casa, al recuperar un escenario emblemático en la ciudad, que volverá a ser testigo de grandes momentos deportivos.

La rehabilitación del Auditorio incluyó la reparación del techado y la duela, así como la renovación de instalaciones eléctricas y luminarias. De igual forma, se rehabilitaron sanitarios, vestidores, y se realizó la aplicación de pintura a todo el espacio.

Por su valiosa colaboración para lograr la reapertura del legendario Auditorio Municipal, las diversas empresas y organizaciones recibieron un reconocimiento por parte del Gobierno de Morelia.

En la ceremonia se contó con la presencia de: Marissa Celeste Trujillo y Lucila Martínez, regidoras del Cabildo de Morelia; Pablo César Sánchez, director de IMCUFIDE; Lorenzo Atrian, en representación del Sidemm; Víctor Hugo Silva, secretario general del Simude, además de Noé González, rector de la Universidad Montrer y Delia Martínez, en representación de FEMSA Bajío.

Al término del protocolo de reapertura, se dio paso al juego de basquetbol entre la Universidad Montrer y el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, correspondiente a la Liga ABE.