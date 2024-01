Gobierno de Michoacán, un claro ejemplo de lo que no es la 4T

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre se ha caracterizado por ser un político cercano al pueblo, el cual siempre se movió cerca de los ciudadanos con humildad y sencillez algo que el actual gobierno de Michoacán no lo sabe hacer.

Después de varios años de trabajo a ras de tierra y cercanía con los mexicanos el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, logró ganar la tan anhelada Presidencia de la República, algo que le costó sangre, sudor, lágrimas y la creación de su actual partido político Morena (Movimiento Regeneración Nacional).

El actual presidente logró ganar las elecciones gracias a que los mexicanos confiaron en su lema de campaña el cual se basa en no mentir, no robar y no traicionar, algo que muchos de sus actuales discípulos no han querido seguir.

Tal es el caso del hoy fallido gobierno de Michoacán….

Y es que a apenas 3 años de gobierno, tal parece que al gobernador y a sus indiferentes secretarios de gobierno de primer, segundo y tercer nivel, poco o nada les ha importado.

Y es que a pesar de presumir que ganaron gracias al voto de los michoacanos y promesas de tener cercanía con los mismos, les duró poco menos de un año la sencillez.

A pesar de que el propio gobierno del estado informó en un boletín emitido por la propia coordinación de comunicación social (https://www.michoacan.gob.mx/noticias/bedolla-cancela-la-asignacion-de-escoltas-a-funcionarios/) donde informaron que se iban a quitar 424 escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaban labores de protección, tanto a funcionarios como de sus familiares, alcaldes, diputados y empresarios; les duró poco o nada ya que ahora se ven funcionarios de todos los niveles escoltados hasta los dientes, mientras que a los ciudadanos los azotan olas de inseguridad y los cuida solo la bendición de Dios.

Y es que mientras varios funcionarios los cuales en otros gobiernos jamás habían tenido seguridad ahora en este gobierno si la tienen…. Sí, así como lo escuchan funcionarios hasta de tercer nivel con puestos de direcciones son cuidados con nuestros impuestos.

Uno de los casos es el actual secretariado de seguridad pública, César Erwin Coria, el cual sin necesidad o mérito alguno se pasea en una camioneta blindada (Suburban High Country) la cual su precio asciende a casi 3 millones de pesos, algo lo cual está muy fuera del alcance del ciudadano común y corriente ya que el salario mínimo es de 7,468 pesos mensuales; pero no solo eso si no que el funcionario por ser amigo del titular del estado también se mueve diariamente con un aparato de seguridad de al menos 5 escoltas, los cuales lo cuidan mientras él disfruta de sus alimentos en restaurantes de lujo, metiéndolos incluso dentro de los restaurantes para que lo cuiden de que no se vaya a empachar con sus finos alimentos; pero no solo es eso… sino que también cuidan los traslados de sus jugosos montos en efectivo como fue el caso de su chofer, Jesús Alberto A. el cual fue detenido en la carretera México-Morelia en una camioneta oficial del gobierno mientras le llevaba a su jefazo cerca de un millón y medio de pesos en efectivo el cual no pudo comprobar.

Por otra parte también directores de la secretaría de educación, seguridad, turismo, finanzas, salud, así como diputados locales y federales, cuentan con seguridad que gobierno del estado les provee.

Tal es el caso del escándalo en el que estuvo involucrado el diputado priista por Maravatio, Felipe Contreras, el cual estuvo envuelto en polémica después de que fuera evidenciado del supuesto robo a su escolta (elemento de la guardia civil de Michoacán) de aproximadamente 3 millones de pesos los cuales se presume salieron en cheques de la secretaría de gobierno cuando el aún titular era Carlos Torres Piña.

Todo esto es un reflejo que no sirvieron de nada todas las críticas que el Presidente de la República, el partido MORENA y la oposición hicieron en contra de Silvano Aureoles Conejo y su gobierno, ya que a menos de un año le aprendieron todas las mañas de su gobierno… y es que ya el ir a un evento de gobierno del estado representa en ver un desfile de camionetas blindadas, escoltas al por mayor y cercas por todos lados, así como si no quisieran que se les pegara la chusma.

Y por si no fuera poco nuestros funcionarios no son como nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ellos no andan comiendo en puestos de la calle… ahhh no ellos andan comiendo en restaurantes de lujo en la capital del estado y eso si aún no llega la quincena, si no se les ve agusto paseando en hoteles y restaurantes fifis de la Ciudad de México o hasta en la propia fórmula uno, la cual fue duramente criticada por nuestro presidente por ser un evento clasista y elitista.

En fin tal parece que a 3 años de gobierno nos queda decir que no hay que escupir al cielo ya que tarde o temprano te va a caer encima.