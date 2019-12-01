Gobierno de Michoacán refuerza coordinación con instancias federales tras hallazgo en el INM

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025. - Tras el hallazgo de un artefacto artesanal en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se ha reforzado la coordinación con instancias federales y locales ante cualquier posible suceso.

Zepeda Villaseñor, además de condenar los hechos, señaló que el Gobierno del Estado respalda las indagatorias que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que atrajo el caso por tratarse de un artefacto explosivo, y refrendó la disposición del gobierno estatal para fortalecer la colaboración con las dependencias de seguridad nacional.

“Condenamos este tipo de actos que buscan causar zozobra entre la ciudadanía; la seguridad de las y los michoacanos es nuestra principal prioridad. Por ello, mantenemos un trabajo estrecho con la FGR y reforzamos la coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Sólo a través de la suma de esfuerzos podemos dar certeza a la población y garantizar que hechos como estos no queden impunes”, señaló.

El encargado de la política interna del estado resaltó que el fortalecimiento institucional se refleja en la cooperación diaria entre corporaciones, lo que permite actuar con mayor eficacia frente a amenazas como la ocurrida en la capital michoacana.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Michoacán continuará impulsando este modelo de trabajo interinstitucional como la vía más efectiva para preservar la seguridad y dar seguimiento puntual a las investigaciones en curso.