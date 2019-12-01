Gobierno de Michoacán refuerza coordinación con instancias federales: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:17:07

Morelia, Michoacán, 22 de septiembre de 2025. - Ante los hechos ocurridos en el Instituto Nacional de Migración (INM), el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se reforzó la coordinación con instancias federales.

Zepeda Villaseñor, además de condenar los hechos, señaló que el Gobierno del Estado respalda las indagatorias que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que atrajo el caso por tratarse de un artefacto explosivo, además de colaborar junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a los hechos.

“Condenamos este tipo de actos que buscan causar zozobra entre la ciudadanía; la seguridad de las y los michoacanos es nuestra principal prioridad. Por ello, mantenemos un trabajo estrecho con la FGE para colaborar con las indagatorias, que por el lugar, al ser oficinas federales tendrá en su investigación la FGR”, manifestó.

Dijo que se reforzó la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional a fin de dar certeza a la ciudadanía y garantizar que hechos como estos no queden impunes, señaló.

El encargado de la política interna del estado resaltó que el fortalecimiento institucional se refleja en la cooperación diaria entre corporaciones, lo que permite actuar con mayor eficacia frente a amenazas como la ocurrida en la capital michoacana.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Michoacán continuará impulsando este modelo de trabajo interinstitucional como la vía más efectiva para preservar la seguridad y dar seguimiento puntual a las investigaciones en curso.