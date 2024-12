Gobierno de Michoacán invierte 2 mil 563 mdp en construcción de nuevas vialidades en Morelia: Bedolla

Morelia, Michoacán, 23 de diciembre de 2024.- Con el propósito de que la capital michoacana cuente con más infraestructura vial para aminorar el tráfico con seguridad, agilidad y comodidad, el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de comunicaciones y Obras Públicas (Scop), realiza diversas obras con una inversión superior a los 2 mil 563 millones de pesos, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que por medio de la Dirección de Caminos y Carreteras de la Scop, se construye el nuevo distribuidor vial del Mercado de Abastos, el cual contará con dos estructuras elevadas de tres carriles cada una, además de espacio público en bajopuente con mesetas seguras, para optimizar la movilidad del tránsito peatonal y vehicular en la zona.

En esta vía, el tráfico es fluido, dado que no opera el semáforo en la zona por lo que no hay interrupciones, lo que reduce los tiempos de traslado, no obstante, se tienen 2 rutas alternas por Av. Miguel Hidalgo y Costilla con su conexión a la Av. Nicolás Ballesteros para rodear o bien la segunda opción es Av. Manuel Buendía con conexión a calle Sitio de Puebla, después dirigirse por Toma del Castillo de Granaditas para concluir en calle Nuevo León.

Ramírez Bedolla expuso que también se construye, el nuevo Distribuidor Vial de salida a Pátzcuaro que comprenderá dos viaductos elevados para dar vuelta a la izquierda, tanto para desincorporarse del Libramiento a salida Pátzcuaro, como a Calzada La Huerta, donde hay paso continuo con precaución.

Sobre la carretera libre Morelia-Quiroga, se realiza el paso superior vehicular de Villas del Pedregal que optimizará la entrada y salida del fraccionamiento con una estructura elevada con cuatro carriles, además del cruce seguro en bajopuente, donde hay paso continuo con precaución, mientras se realiza mantenimiento y conservación periódica en Ramal Camelinas y Libramiento de Morelia, sobre todo en este último en tramos de concreto hidráulico, mientras que en la zona de Ciudad Salud está por concluir la rehabilitación de 2.6 kilómetros.

Además, la dependencia estatal construye el primer segmento del segundo anillo periférico, para conectar las salidas a Pátzcuaro y Quiroga a lo largo de 13.4 kilómetros lineales de longitud y cinco estructuras elevadas, donde hay paso continuo con precaución en La Estancia, mientras que con el fin de priorizar la seguridad de los peatones sobre el Libramiento de Morelia, en el polígono de convergencia con la Av. Mártires de la Plaza al norte de la capital michoacana, se desarrollan trabajos para un cruce seguro donde hay paso continuo con precaución por laterales.

Con estas acciones Michoacán Construye más y mejor infraestructura, sin generar deuda, que permita a los morelianos, contar con mejores vías de comunicación para llegar a sus destinos más rápido y de forma segura.