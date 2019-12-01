Gobierno de Michoacán entrega tarjetas Orgullo Migrante en Tarímbaro

Gobierno de Michoacán entrega tarjetas Orgullo Migrante en Tarímbaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:05:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tarímbaro, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, encabezó la entrega de 69 tarjetas Orgullo Migrante en colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán con las familias migrantes y sus seres queridos que residen en el estado.

Durante el evento, realizado junto al presidente municipal Eric Gaona García, el secretario destacó que este programa representa un reconocimiento al esfuerzo, la aportación económica y social que realizan las y los michoacanos que radican en Estados Unidos, así como una muestra del acompañamiento permanente que brinda la administración estatal a sus familias.

Soto Sánchez subrayó que, a través de la tarjeta Orgullo Migrante, las y los beneficiarios pueden acceder a diversos servicios y beneficios que promueven su bienestar y fortalecen su identidad como parte de la gran comunidad michoacana en el exterior.

Por su parte, el alcalde Eric Gaona agradeció la colaboración de la Secretaría del Migrante y reconoció el trabajo que se realiza para acercar programas y apoyos a las familias de Tarímbaro, recordando que gran parte de la población del municipio mantiene lazos con migrantes en Estados Unidos.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán continúa impulsando políticas públicas de atención y reconocimiento hacia las y los connacionales que, desde dentro y fuera del país, contribuyen al desarrollo y transformación del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto multihomicida que operaba en Morelia, Michoacán
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Pobladores reportan tiroteos y quema de casas en Yosondúa, Oaxaca: exigen intervención de las autoridades
Desconocidos disparan contra taller mecánico en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Choque en Morena: Claudia Sheinbaum pide a Noroña aclarar viaje en avión privado; él responde que “no tiene por qué transparentar nada”
Omar Bravo habría abusado de su víctima desde que ella tenía 10 años y en su propia casa; era su hijastra
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Mexicanos que viajaban en la flotilla Sumud acusan secuestro y tortura por parte de Israel
Comentarios