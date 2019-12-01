Gobierno de Michoacán entrega tarjetas Orgullo Migrante en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán, 8 de octubre de 2025.- El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, encabezó la entrega de 69 tarjetas Orgullo Migrante en colaboración con el Ayuntamiento de Tarímbaro. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán con las familias migrantes y sus seres queridos que residen en el estado.

Durante el evento, realizado junto al presidente municipal Eric Gaona García, el secretario destacó que este programa representa un reconocimiento al esfuerzo, la aportación económica y social que realizan las y los michoacanos que radican en Estados Unidos, así como una muestra del acompañamiento permanente que brinda la administración estatal a sus familias.

Soto Sánchez subrayó que, a través de la tarjeta Orgullo Migrante, las y los beneficiarios pueden acceder a diversos servicios y beneficios que promueven su bienestar y fortalecen su identidad como parte de la gran comunidad michoacana en el exterior.

Por su parte, el alcalde Eric Gaona agradeció la colaboración de la Secretaría del Migrante y reconoció el trabajo que se realiza para acercar programas y apoyos a las familias de Tarímbaro, recordando que gran parte de la población del municipio mantiene lazos con migrantes en Estados Unidos.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán continúa impulsando políticas públicas de atención y reconocimiento hacia las y los connacionales que, desde dentro y fuera del país, contribuyen al desarrollo y transformación del estado.