Gobernadora Libia Denisse y García Harfuch destacan resultados por trabajo coordinado en seguridad en Guanajuato 

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 15:38:02

Guanajuato, Guanajuato, a 8 de octubre de 2025.- La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, coincidieron en que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido clave para alcanzar una reducción histórica en los índices delictivos en Guanajuato, particularmente en el delito de homicidio doloso.

Durante una reunión del Grupo de Inteligencia Operativa y la Mesa de Seguridad y Paz, la mandataria estatal destacó que la estrategia conjunta ha permitido resultados tangibles en materia de seguridad pública.

“Hoy vemos grandes resultados: 61% menos víctimas de homicidio doloso de febrero a septiembre y siete meses consecutivos a la baja, según el SESNSP. Sabemos que aún falta por hacer, pero le estamos cumpliendo a la gente”, afirmó García Muñoz Ledo.

La gobernadora subrayó que la colaboración estrecha con las fuerzas federales y municipales ha sido determinante para mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

“Seguiremos adelante con la estrategia #CONFÍA, que ha dado resultados. La coordinación entre el Estado, la Federación y los municipios es la ruta correcta para garantizar la paz y la seguridad de las familias guanajuatenses”, añadió.

Por su parte, el secretario Omar García Harfuch reconoció los avances del estado y resaltó la importancia de la cooperación entre autoridades para atender los delitos del fuero común y desarticular a los grupos criminales que generan violencia.

“¿Por qué la coordinación es tan importante y nos ha dado buenos resultados? Porque más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común, y por eso tenemos que trabajar con los gobiernos estatales”, explicó.

El funcionario federal recordó que Guanajuato figuró durante más de una década entre los primeros lugares en homicidios a nivel nacional, pero que las acciones conjuntas emprendidas desde febrero —en coordinación con el Ejército, la Marina y autoridades locales— han logrado revertir esa tendencia.

“Guanajuato llevaba 12 años siendo el primer lugar en homicidios, con casos todos los días. Pero desde que se implementó la operación conjunta en febrero, comenzaron a bajar los índices de manera sostenida. Incluso, en días recientes se logró la detención de un importante generador de violencia que operaba en Jalisco, gracias al trabajo coordinado con el gobierno estatal”, precisó Harfuch.

Ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad se construye con corresponsabilidad, reforzando las capacidades de inteligencia, la presencia operativa y el fortalecimiento de las policías locales.

“Mientras más acciones hagamos con los estados, mejores resultados obtendremos. La coordinación es la clave para devolverle la tranquilidad a las y los ciudadanos”, concluyó el secretario de Seguridad.