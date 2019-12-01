Giulianna Bugarini: violencia digital contra las mujeres se combatirá con prevención, educación y leyes

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Al mantener un diálogo permanente con mujeres de colonias, comunidades y tenencias, Giulianna Bugarini reconoció que las agresiones en redes sociales tienen consecuencias reales y que ninguna víctima debe enfrentar sola el acoso, las amenazas o la difusión de contenidos que vulneren su dignidad.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado respaldó la estrategia presentada este lunes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios digitales.

Bugarini destacó la incorporación de la Línea de las Mujeres 079, opción 1, en TikTok. Cuando una persona busque términos como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”, la plataforma mostrará la tarjeta “Te queremos ayudar”, con acceso a orientación especializada y canalización institucional durante las 24 horas, los siete días de la semana.

“La violencia digital no debe minimizarse ni confundirse con libertad de expresión. Detrás de cada amenaza, publicación íntima sin consentimiento o campaña de hostigamiento existe una mujer cuya seguridad puede estar en riesgo; por eso las plataformas deben asumir responsabilidades y las instituciones actuar desde el primer momento”, afirmó.

Giulianna Bugarini señaló que desde la JUCOPO impulsará una agenda que fortalezca la prevención, la atención y el acceso a la justicia, para que las leyes de Michoacán respondan a las nuevas formas de violencia y garanticen que ninguna mujer sea silenciada, revictimizada o abandonada cuando decida pedir ayuda.