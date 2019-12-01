Gina Guzmán tiene las puertas de Acción Nacional abiertas para poder construir en favor de los queretanos: Martín Arango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 18:31:40
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de octubre de 2025.- Tras la designación de Georgina Guzmán Álvarez, como presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Martín Arango García, dirigente en Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN) abrió las puertas, a la integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, de ese instituto político. 

“Decirle a la presidenta de la Mesa Directiva, Gina Guzmán, que cuenta con el respaldo de Acción Nacional para poder construir acuerdos, tengo el gusto de conocerla y me parece que es una buena persona y vamos a tener un extraordinario diálogo y entendimiento con ella. Tiene las puertas de Acción Nacional abiertas para poder construir en favor de los queretanos”.

Esto, luego de que en sesión de Pleno y por unanimidad con 24 votos se designó a Guzmán Álvarez como presidente de la Mesa; Mauricio Cárdenas Palacios (PAN), como vicepresidente; Sinuhé Piedragil Ortiz (Morena), como vicepresidente suplente; Arturo Maximiliano García Pérez (Morena), como primer secretario; Sully Yanira Mauricio Sixtos (Morena), como primera secretaria suplente; Luis Gerardo Ángeles Herrera (PAN), como segundo secretario y Juliana Hernández Quintanar (PAN), como suplente de la segunda secretaría.

Arango García, destacó la importancia de preservar el diálogo y la pluralidad en el Congreso del Estado, luego de que se alcanzaran acuerdos para conformar una nueva mesa directiva.
“Cuando se agota el diálogo en un espacio que debe ser plural cuya principal característica debe ser la construcción de acuerdos, quien pierde es Querétaro y todos los partidos involucrados en el Congreso Local, todos absolutamente todos pierden”.

El dirigente panista celebró que se haya logrado restablecer la civilidad y con ello se reestableció el dialogo para llegar acuerdo como es el caso. 

“Celebro que vayamos a tener una Mesa plural que no haya sido la mesa que nosotros denunciamos que era ilegítima, sino que haya sido el diálogo el resultado de construir una mesa donde el PAN va a tener representación.

Sobre los posibles cambios en las direcciones del Congreso, el dirigente panista consideró que, aunque aún no se conocen los detalles, cualquier modificación derivada del consenso podría contribuir a destrabar temas legislativos que se encontraban paralizados. “Si hay acuerdos, es algo positivo”. 

La nueva Mesa Directiva y su nueva estructura legislativa, comenzaron sus funciones y estarán en vigencia hasta el 1 de abril del 2026.

