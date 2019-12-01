Gestiona presidente Humberto Jiménez donación de sillas de ruedas para familias de Los Reyes, Michoacán

Gestiona presidente Humberto Jiménez donación de sillas de ruedas para familias de Los Reyes, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:55:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Con el objetivo de apoyar a las familias que más lo necesitan, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, gestionó sillas de ruedas para beneficio de familias del municipio, resultado del trabajo coordinado con la Fundación Merza.

El alcalde destacó que cada viaje fuera del municipio tiene como propósito generar oportunidades y traer buenas noticias para la población. “Sé que hay gente buena y de gran corazón; cada que tengo que salir de Los Reyes, pido encontrar a las personas indicadas para poder traer beneficios, como ocurrió al conocer a Jannet Hernández, gerente de Fundación Merza, quien siempre ha tenido a bien trabajar de la mano con nuestra administración”, expresó.

Humberto Jiménez reconoció la labor del Sistema DIF Municipal, que preside su madre Evangelina Solís, así como el apoyo de su asesora honorífica Liliana Jiménez y de los diferentes departamentos que integran este organismo.

“Sé que gracias a esta donación muchas familias serán beneficiadas. Unidos y organizados, lo estamos logrando”, afirmó el presidente municipal.

Con estas acciones, reiteró su compromiso de continuar gestionando apoyos y fortaleciendo los programas sociales que contribuyen al bienestar y la inclusión de las y los reyenses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece pareja al caer árbol sobre su vehículo en Acaxochitlán, Hidalgo; sus hijos están heridos
A días del inicio del Cervantino, circulan imágenes de asalto a mano armada contra una pareja en carretera de Guanajuato
Detienen a sujeto que habría privado de la vida a su hijo; hechos ocurridos en Queréndaro, Michoacán
¡Atraco millonario sobre la Autopista de Occidente! Roban tractocamión cargado de aguacates en Michoacán
Más información de la categoria
¡Hasta 9 años de cárcel por hacer memes y stickers de políticos!: la nueva joya legislativa que amenaza el humor y la libertad del mexicano
Aguacateros de Tacámbaro, Michoacán, llaman al paro nacional el 14 de octubre por caída de precios
Alcaldesa de Buenavista operaba con policías “pirata”; serían miembros del mayor cártel de Michoacán en la mira de EE.UU.: hay seis detenidos con armas exclusivas del Ejército
Golpe a Elektra en carretera federal: comando armado roba 16 motos Itálika en Villa Madero, Michoacán 
Comentarios