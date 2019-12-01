Gestiona presidente Humberto Jiménez donación de sillas de ruedas para familias de Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 20:55:55

Los Reyes, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Con el objetivo de apoyar a las familias que más lo necesitan, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, gestionó sillas de ruedas para beneficio de familias del municipio, resultado del trabajo coordinado con la Fundación Merza.

El alcalde destacó que cada viaje fuera del municipio tiene como propósito generar oportunidades y traer buenas noticias para la población. “Sé que hay gente buena y de gran corazón; cada que tengo que salir de Los Reyes, pido encontrar a las personas indicadas para poder traer beneficios, como ocurrió al conocer a Jannet Hernández, gerente de Fundación Merza, quien siempre ha tenido a bien trabajar de la mano con nuestra administración”, expresó.

Humberto Jiménez reconoció la labor del Sistema DIF Municipal, que preside su madre Evangelina Solís, así como el apoyo de su asesora honorífica Liliana Jiménez y de los diferentes departamentos que integran este organismo.

“Sé que gracias a esta donación muchas familias serán beneficiadas. Unidos y organizados, lo estamos logrando”, afirmó el presidente municipal.

Con estas acciones, reiteró su compromiso de continuar gestionando apoyos y fortaleciendo los programas sociales que contribuyen al bienestar y la inclusión de las y los reyenses.