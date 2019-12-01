Gestiona Mauricio Kuri proyectos ante la SICT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:55:06

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Durante su gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Con quien conversó sobre el plan de reconstrucción de los caminos serranos que sufrieron daños durante las lluvias registradas en octubre pasado.

Como parte de este encuentro, el titular del Poder Ejecutivo estatal, así como el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Pío X Salgado, y de la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo.

También revisaron proyectos gestionados ante las autoridades federales, enfocados en construir el Querétaro del futuro.