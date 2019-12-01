Gerencia del Centro Histórico de Morelia da mantenimiento a Casa Natal de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 11:40:54

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Con el fin de mantener en óptimas y dignas condiciones este icónico espacio que es sinónimo de uno de los más grandes personajes de nuestra Patria, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, realizó mantenimiento de la Casa Natal de Morelos.

La Gerencia del Centro Histórico, encabezada por su titular Gaspar Hernández Razo, continúa realizando trabajos de protección, restauración y conservación a edificios y monumentos del centro histórico patrimonio de la humanidad, con la intención de evitar su deterioro estructural.

Uno de los principales inmuebles a preservar es la Casa Natal de Morelos. Ubicado en la calle Corregidora, este recinto alberga pertenencias y documentos del Generalísimo, y cientos de visitantes pueden acudir de manera gratuita a disfrutar de la historia de este personaje de la Independencia de México.

Por ello, se iniciaron trabajos en dicho edificio con especial énfasis en el retiro de flora nociva. En ese sentido, es importante destacar que aunque a simple vista parezcan solo plantas inofensivas, tienen el potencial de deteriorar los inmuebles ya que favorecen la humedad que se filtra hacia el interior de la estructura.

Además, se emprendió la limpieza de piedras de cantería con lama y piso de cantera, con el fin de mantener su apariencia estética, prevenir el daño y la degradación de la piedra, evitar el deslizamiento y asegurar la salubridad del ambiente al eliminar organismos perjudiciales.

Con el cuidado a nuestros espacios icónicos, la administración del presidente Alfonso Martínez sigue construyendo el mejor lugar para vivir.