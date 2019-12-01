Gerardo Ángeles Herrera reitera compromiso con el impulso al diálogo legislativo en Querétaro

Gerardo Ángeles Herrera reitera compromiso con el impulso al diálogo legislativo en Querétaro
Fecha: 16 de Septiembre de 2025
Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre 2025.- A dos semanas de concluir su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Gerardo Ángeles Herrera, reafirmó su compromiso de impulsar el diálogo legislativo para lograr la aprobación del proyecto del Batán, considerado estratégico para el futuro hídrico de Querétaro.

“Como presidente del Congreso, me corresponde mantener un diálogo permanente con las diputadas y diputados, y acercarles la información que requieren para que puedan votar con todos los argumentos necesarios un proyecto tan importante”.

Recordó que decisiones como el Acueducto II, impulsado hace dos décadas por el entonces gobernador Francisco Garrido, enfrentaron fuertes resistencias políticas. 

“Si en aquel momento se hubiera cedido ante las grillas, hoy no tendríamos agua. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora”.

Aunque originalmente se contemplaba someter el proyecto al pleno en septiembre, Ángeles Herrera expresó su intención de que se vote antes de concluir su mandato. “Nos quedan dos semanas y mi intención es que esté votado antes de irme”, señaló.

Respecto a la realización de foros informativos adicionales, indicó que la información disponible es suficiente, aunque no descartó organizar más encuentros la próxima semana.

“Al final, lo importante es que se vote en comisión y que cada quien lo haga en conciencia y con responsabilidad hacia el futuro de Querétaro”.
Reconoció que aún faltan cuatro votos para alcanzar la mayoría necesaria, pero aseguró que el diálogo con los distintos grupos parlamentarios continúa abierto.

 “Hemos seguido platicando con muchos diputados. Hay posiciones diferentes y cuestiones políticas alrededor, pero el diálogo no se ha cerrado”.
Al ser cuestionado sobre si se perdió tiempo valioso en las negociaciones, especialmente cuando Morena aún no consolidaba su bloque, respondió que las diferencias internas no siempre son fáciles de reconciliar. 

“Hay uniones que están pegadas con un Durex, y cualquier evento puede hacer que eso cambie. No se perdió tiempo, porque había que estar cerca de lo que necesitaban los diputados de Morena”.

Sobre el desempeño del secretario de Asuntos Parlamentarios, el legislador defendió su labor. “Está haciendo su trabajo y tiene mi respaldo. El rezago legislativo también tiene que ver con el ritmo de trabajo en las comisiones, donde deben salir los temas para ser subidos al pleno”.

Aunque reconoció que algunas iniciativas han tardado más de lo estipulado por la ley orgánica en ser turnadas a comisiones, aseguró que el área ya está al día y se ha trabajado para agilizar los procesos. “Hay temas controversiales que han dificultado el avance, pero seguimos trabajando”.

