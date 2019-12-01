Gerardo Ángeles Herrera destaca el trabajo realizado en el análisis del Informe General en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de septiembre de 2025.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Gerardo Ángeles Herrera, se dijo satisfecho por el trabajo realizado durante estos días de Glosa, en donde realizó el análisis del Informe General que guarda la administración pública en la entidad, correspondiente al Cuarto Año de Ejercicio Constitucional del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro.

Mencionó que en este cierre de Mesa Directiva, ha sido un ejercicio histórico, donde se tuvieron participaciones de hasta 22 de los 25 diputados, quienes tuvieron total apertura.

“Contrario a lo que se dice, cerramos un gran ejercicio, ya cada una de las secretarías analizará sus propios temas, los diputados se van con la información, dicho por ellos, se van tranquilos de que se hizo un ejercicio de la manera correcta”.

Reiteró que se tuvo la transparencia, ya que la clave del éxito de estas comparecencias fue precisamente la apertura y la transparencia, donde todas las diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas tuvieron la oportunidad de hablar, y que se realizó con orden, donde todos participaron y tuvieron el mismo tiempo y condiciones para ello.

Ahora, recordó comienza la revisión del paquete de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 así como la revisión de las tablas de valores para determinar lo del impuesto predial.

“La Comisión de Planeación y Presupuesto que presido ya inició los trabajos para la elaboración junto con los municipios de las tablas de valores catastrales, de uso de suelo y de construcción para la conformación de las Leyes de Ingresos; teniendo como fecha límite el 31 de octubre, para entregarlas”.