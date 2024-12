Garantizar bienestar para las y los michoacanos, el propósito del GP de Morena en 2025: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2024.- El propósito del Grupo Parlamentario de Morena en 2025 se seguirá concentrando en garantizar bienestar social para todas y todos los michoacanos, en apego a los lineamientos de la 4T y principios ideológicos que le dieron vida a nuestro movimiento transformador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, remarcó la coordinadora de la bancada morenista, Fabiola Alanís Sámano.



La coordinadora parlamentaria de Morena remarcó que la agenda legislativa del bloque de la 4T en el Congreso de Michoacán continuará concentrándose en proteger todos los derechos de todas y todos los michoacanos, así como en dar continuidad a la transformación social, política y económica de la entidad, con especial énfasis en los sectores sociales que durante décadas vivieron bajo el yugo del olvido y la subordinación de gobiernos corruptos y ajenos a sus necesidades.



“Este 2025 nos invita a reflexionar en torno al arduo trabajo que quienes representamos a la 4T seguiremos impulsando desde el Congreso de Michoacán para consolidar el gran proceso de transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que retomó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, enfatizó.



A unas horas de cerrar el 2024, la legisladora morenista destacó grandes avances en la construcción del segundo piso de la 4T, entre los que, dijo, resalta la aprobación de 14 reformas constitucionales enfocadas en transformar la realidad social del país, entre ellas la democratización del Poder Judicial; el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; la constitucionalización de los programas del bienestar, así como el reconocimiento constitucional de las mujeres, a través de la Reforma de Igualdad Sustantiva.



“El gran trabajo realizado en tan corto tiempo es reflejo del compromiso que mantenemos con la consolidación de la 4T, compromiso que se mantendrá vigente en 2025, año en que se seguirá construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum”, finalizó.