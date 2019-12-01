Gaby Molina destaca expansión de beca Gertrudis Bocanegra

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Gaby Molina destacó que la beca Gertrudis Bocanegra, que inició en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se extiende a Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, con una inversión conjunta de la Federación y los estados para apoyar a estudiantes universitarios con sus gastos de transporte.

Resaltó que este lunes 19 de octubre inició el pago de las becas Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigidas a estudiantes de bachillerato y educación superior, de acuerdo con el anuncio de Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta de PAR:ES subrayó que en la entidad estos apoyos se distribuyen con el liderazgo de Juan Pablo Calvillo, coordinador estatal. Puntualizó que el sistema nacional de becas alcanza una cobertura de 19 millones 593 mil 156 estudiantes, con una inversión de 136 mil 902 millones de pesos. La meta para el cierre de 2026 es llegar a 22 millones de beneficiarios.

Finalmente, Gaby Molina convocó a las y los estudiantes que ya reciben las becas de educación media superior y superior a consultar en los canales oficiales, el calendario de depósitos, que comenzó este 19 de octubre y concluirá el día 30, de acuerdo con la primera letra del apellido. Para quienes ingresan por primera vez, la entrega de tarjetas está prevista para noviembre y diciembre.