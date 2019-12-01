Gaby Molina comparte cursos disponibles para maestras y maestros de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- Como parte del refuerzo al tema pedagógico, la secretaria de Educación, Gaby Molina, compartió algunos de los talleres y cursos que se ofertan para las y los docentes a través de la Dirección de Formación Continua; el objetivo es que tengan más y mejores herramientas para aplicar en el aula.

“Desde la Secretaría de Educación del Estado (SEE) trabajamos en reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, por eso es muy importante que las y los maestros tengan las herramientas necesarias, y estos cursos son parte de ello”, detalló la titular de la dependencia.

Debido a la alta demanda, hay nuevas fechas para el curso Matemáticas y el entorno en Morelia , Uruapan y Nueva Italia, en modalidad presencial más trabajo asincrónico en la plataforma Moodle. Está programado para 60 horas de trabajo y dirigido a los niveles de primaria y secundaria.

También está disponible el curso Acompañar el cambio desde la supervisión: Herramientas teóricas y metodológicas para el acompañamiento pedagógico en Morelia con modalidad mixta, es decir, presencial y virtual. Son cuatro sesiones de cuatro horas y media hora cada una, y está dirigido a nivel primaria y secundaria.

Para el fomento a la inclusión, en próximos días se abrirá uno sobre Lengua de Señas Mexicana (LSM) para principiantes; la información completa de la oferta actual y los próximos cursos, talleres y diplomados está disponible en la página oficial en Facebook de la Dirección de Formación Continua: https://web.facebook.com/formacioncontinuamich.

Para cualquier duda las y los interesados pueden escribir a la página en Facebook, llamar al teléfono 44 33 08 52 12, o acudir a las oficinas de la Dirección de Formación Continua ubicadas en calle Loma Larga #169, colonia Lomas del Valle, con un horario de atención de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.