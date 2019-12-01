Funge Segob de Querétaro como mediador para acuerdo legislativo: Eric Gudiño

Funge Segob de Querétaro como mediador para acuerdo legislativo: Eric Gudiño
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:26:59
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, dio a conocer que el Poder Ejecutivo fungió como mediador entre los distintos grupos parlamentarios de la LXI Legislatura para lograr acuerdos con el objetivo de conformar una nueva Mesa Directiva, añadió que fue a través del diálogo y consensos, lo que refleja voluntad política entre los miembros del Poder Legislativo.

Destacó que el acuerdo para la conformación de la nueva Mesa Directiva fue mediante el diálogo, donde las distintas fuerzas políticas expresaron sus posturas, y diferencias partidistas, hasta lograr un acuerdo entre todos los involucrados.

“Nosotros solamente colaboramos para que pudieran dialogar y avanzar; el reconocimiento es para los diputados, por la madurez que mostraron”, dijo.

Puntualizó, que el principal acuerdo fue que la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Georgina Guzmán Álvarez, presida la Mesa Directiva, y se someta a votación a quienes conformaran los distintos puestos dentro de la misma, por lo que se realizará la sesión de pleno el próximo viernes.

