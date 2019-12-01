Fuerza Naranja avanza firme como la alternativa real en Michoacán, aprueban acciones a impulsar la Comisión Operativa Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 17:38:09

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, afirmó que el movimiento camina con paso firme hacia su consolidación como la alternativa real para las y los michoacanos, impulsando una política que escucha, propone soluciones y construye desde la ciudadanía.

Durante sus recorridos por distintos municipios, el líder estatal destacó que Movimiento Ciudadano se mantiene como una oposición responsable, que se caracteriza por el contacto directo con la gente y el trabajo permanente en territorio, escuchando las necesidades y aportando propuestas que respondan a los retos actuales del estado.

Víctor Manríquez subrayó que, a través de las Comisiones Operativas Municipales ya instaladas en todo Michoacán, se están impulsando acciones y proyectos ciudadanos, además de fortalecer la participación desde las Casas Naranjas, espacios donde se promueve la organización social y el trabajo colectivo.

“En Movimiento Ciudadano estamos construyendo una política diferente, una que nace de la gente y trabaja para la gente. Este proyecto ciudadano sigue creciendo, porque representa una nueva forma de hacer política, con causas, valores y compromiso social”, expresó.

Invitó a las y los michoacanos a sumarse a este movimiento que más crece en todo México, convencido de que el futuro se construye con la participación ciudadana.

Asimismo en la reunión de trabajo de este día, con las y los integrantes de la Comisión Operativa Estatal de la Fuerza Naranja se acordaron las acciones a promover en los siguientes días al interior del estado.