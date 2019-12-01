Fortalece Sistema DIF Morelos la prevención de la violencia escolar con capacitación a tutores, docentes y alumnos: Julio César Conejo

Fortalece Sistema DIF Morelos la prevención de la violencia escolar con capacitación a tutores, docentes y alumnos: Julio César Conejo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 17:08:20
Villa Morelos, Michoacán, a 23 de septiembre 2025 – Con el objetivo de prevenir y atender la violencia escolar en el municipio, el Ayuntamiento de Morelos, a través del personal del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a tutores, docentes y alumnos. 

Durante la actividad, el área Jurídica y la Psicóloga del DIF compartieron herramientas y estrategias que permiten detectar y actuar frente a situaciones de riesgo en las aulas y comunidades educativas.

Ante esto, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, señaló que este tipo de iniciativas son esenciales para proteger a la niñez y juventud. 

“La prevención de la violencia escolar no es tarea de una sola institución, es un esfuerzo compartido que requiere del compromiso de todos. Queremos que nuestras escuelas sean espacios seguros, donde las y los estudiantes puedan crecer con confianza y respeto”.

Asimismo, el edil reconoció el respaldo de las autoridades educativas y agradeció al director de la escuela primaria, Profr. Alejandro Ayala, por las facilidades otorgadas para que el equipo jurídico y psicólogo pudieran realizar esta actividad. 

“La colaboración entre el Ayuntamiento, el DIF y las instituciones educativas es la clave para construir un futuro libre de violencia para nuestros niños y jóvenes”, finalizó.

