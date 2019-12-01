Fortalece Ayuntamiento de Morelos el suministro de agua potable con apoyo de CONAGUA: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 17:37:15

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.- El Ayuntamiento de Morelos recibió de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tres kits de cloración totalmente donados, destinados a fortalecer la calidad del agua potable en la cabecera municipal y en las comunidades de San Ángel y La Luz, donde ya fueron entregados y puestos a disposición de los sistemas locales.

Así lo dio a conocer el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, quien informó que estos equipos son de gran importancia, ya que permiten desinfectar el agua de manera constante y segura, eliminando bacterias, virus y otros microorganismos que pueden causar enfermedades.

“Con su uso, se garantiza que las familias reciban agua apta para el consumo humano, contribuyendo directamente a la salud y bienestar de la población, además de mejorar la eficiencia del servicio y reducir riesgos sanitarios”, manifestó.

En ese sentido, el alcalde destacó que esta acción representa un paso importante en el compromiso del gobierno municipal por garantizar el acceso a agua limpia y segura para todas las familias morelenses, reforzando con ello las políticas de salud pública y bienestar social.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa Morelos (OOAPASVM) que, en conjunto con dependencias federales y estatales, ha logrado gestionar apoyos significativos que se traducen en beneficios directos para la población.

Conejo Alejos reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos que fortalezcan los servicios básicos y mejoren la calidad de vida de las y los habitantes de Morelos.