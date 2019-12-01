Fomentan en Pinal de Amoles, Querétaro, la detección oportuna del cáncer de mama

Fomentan en Pinal de Amoles, Querétaro, la detección oportuna del cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:05:52
Querétaro, Querétaro, 8 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro, a través del personal del Centro de Salud de Pinal de Amoles, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. 4, se sumó al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con la creación del “Árbol de la Esperanza”, símbolo de fortaleza, unión y compromiso para fomentar la detección oportuna de este padecimiento.

En su mensaje, la directora del Centro de Salud, Yesenia Alonso Pérez, destacó que esta actividad busca sensibilizar a las y los usuarios sobre los factores de riesgo del cáncer de mama y la importancia de realizar una detección oportuna, acción fundamental para salvar vidas.

Durante el evento se contó con la presencia de la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Ma. Guadalupe Ramírez Plaza, quien refrendó su compromiso con las acciones de prevención y promoción de la salud.

 

 

